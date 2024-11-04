フィリピンの東で熱帯低気圧が台風になり、台風２２号が発生しました。 気象庁によると、台風２２号は、４日１２時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ３０キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルです。 気象庁の予測では、台風２２号は、５日０時にはフィリピンの東を時速２０キロで北西に進み、中心気圧