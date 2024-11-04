◇第49回社会人野球日本選手権2回戦トヨタ自動車9―1NTT東日本（2024年11月4日京セラD）トヨタ自動車の5番・北村祥治内野手（30）が決勝の先制タイムリーを放った。初回1死満塁。カウント2―2からの8球目、内寄り138キロを鮮やかに左前へ運んだ。「1本出せたのは良かった。結果を出さないと意味がない。5番ということでしびれる場面で回ってくることが多いですが、しっかりと心の準備はできています」22年の日本選手権