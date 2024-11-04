東京都交通局は2024年11月30日(土)に「都営フェスタ2024 in浅草線」を開催します。場所は都営地下鉄浅草線「西馬込駅」より徒歩5分、大田区南馬込の馬込車両検修場、参加費無料。会場では都営浅草線の車両洗浄の様子を車内から見学できる洗浄車体験（先着5,000名に電車カードをプレゼント）、浅草線に乗り入れている車両の撮影会などを実施。特設サイトからの事前申込が必要なイベントとして、小学生以下のお子様を対象とした浅草