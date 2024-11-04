西海市で3日、洞窟の地質調査などのため福岡から訪れていた女性が滑落し死亡しました。 3日午後0時50分頃、西海市西海町の洞窟・龍王洞で「一緒に洞窟に入ったメンバーが 落ちてケガをしている」と消防に通報がありました。 この事故で、福岡県の医療関係従事者小川 美津さん 75歳が救急隊によって救出されましたが、搬送先の病院でまもなく死亡が確認されました。 警察によりますと、3日は、小川さんを含む日本洞窟学会