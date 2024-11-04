ワールドシリーズを制覇し日本時間2日に優勝パレードを行ったドジャース。大谷翔平選手の愛犬・デコピンも人間同様ある対応がなされました。大谷選手と妻・真美子さんと家族でパレードに参加したデコピン。家族や関係者の首元には「PARADE ACCESS」と専用のパスがかけられています。もちろん真美子さんも首からかけていますが、真美子さんに抱かれたデコピンの首元にもしっかりと同じパスがついていました。ドジャースの始球式にも