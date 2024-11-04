動いている地下鉄の屋根に上る危険な行為により、米ニューヨーク市では今年に入り６人の死者が出ている/Sergi Reboredo/VWPics/Universal Images Group/Getty Images/File（ＣＮＮ）動いている地下鉄の屋根に上る危険な行為によって、米ニューヨーク市では今年に入り６人の死者が出ている。こうした危険な行為は「地下鉄サーフィン」とも呼ばれ、ＳＮＳで若い人たちの注目を集めている。こうした傾向は何年も前から存在しているが