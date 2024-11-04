国民民主党の玉木雄一郎代表が４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、近々行われる予定の首班指名について、同党の考えを述べた。玉木代表は「２８議席を得てこれからどうする国民民主党」と題して動画をアップ。「首班指名」「連立は？」「実現したい政策は？」の３つについて説明した。玉木代表は多くの人から「連立政権に入って大臣とかになるんですか？」と聞かれるというが「結論からいうと、連立政権には入りません