俳優の竹内涼真が４日までに自身のインスタグラムを更新し、ドラマのオフショットを披露した。１０月２５日からＡｍａｚｏｎＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで配信されたオリジナルドラマ「龍が如くＢｅｙｏｎｄｔｈｅＧａｍｅ」で主演を務めた竹内。「＃龍が如く＃ｌｉｋｅａｄｒａｇｏｎ＃家族＃ｆａｍｉｌｙ」とハッシュタグをつけ、共演した女優の河合優実と中山ひなのと記念撮影した一枚をアップした。竹内はこ