自民党最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）が政治資金パーティー収入の一部を裏金化したとされる事件で、政治資金規正法違反（虚偽記載）の疑いで告発され、東京地検が不起訴にした同派の世耕弘成氏=自民を離党=と萩生田光一氏について、東京第五検察審査会は、両氏の不起訴を「相当」と議決した。ただ、世耕氏の政治団体会計責任者の不起訴は「不当」と判断し、刑事責任を負うべきだとして処分内容の再検討を検察に求めた。