エア・カナダは、バンクーバー〜北京/首都線の運航を2025年1月15日に再開する。1日1往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。所要時間はバンクーバー発が13時間20分、北京/首都発が11時間10分。市場の重要性を反映したものとしており、北米各地からバンクーバーを経由した中国へのアクセスを強化する。また、現在週4往復を運航しているバンクーバー〜上海/浦東線を、12月7日から1日1往復に増便する。中国路線は2路線週