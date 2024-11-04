【ロサンゼルス時事】米大リーグで守備に優れた選手を表彰するゴールドグラブ賞が３日に発表され、ア・リーグ一塁手部門で選ばれた３８歳のサンタナ（ツインズ）ら１４人が初受賞となった。大リーグ公式サイトによると、初選出１０人以上は５年連続で、１４人は２０２２年に並び最多。ワールドシリーズを制したドジャースからはナ・リーグの捕手部門でスミス、ユーティリティー部門でＥ・エルナンデスが最終候補に挙がっていた