◆第２２回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権第３日▽敗者復活２回戦佛教大２―０奈良学園大（４日・大阪市南港中央）勝利すれば明治神宮大会（２０日〜２５日）への第２代表決定戦への進出が決まる一戦は、佛教大が僅差で制した。奈良学園大は八木唯斗（２年）、佛教大は野下陽祐（１年）の、両先発が好投し、引き締まった試合展開となった。試合が動いたのは７回、先頭の能登原健生左翼手（３年）が左中間へ三塁打を放