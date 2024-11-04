◆第４９回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１０日、京都・芝２２００メートル）＝４日サリエラ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）は全姉のサラキアが２０年に２着。「地力を考えたらやれていい馬」と評する国枝栄調教師は今回、エリカヴィータ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キングカメハメハ）との２頭出しで、勝てばＪＲＡの牝馬限定Ｇ１完全制覇となる。先週のアルゼンチン共和国杯をハヤヤッコで制した厩舎