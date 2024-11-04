新潟県妙高市は、市内の火打山（２４６２メートル）の中腹にある山小屋「高谷池ヒュッテ」にドローンで物資を輸送する実証実験を行った。来年度以降の実用化を目指す。同市は２０２２年、モバイル通信を活用した運行管理システムを運営する「ＫＤＤＩスマートドローン」（東京都）と、ドローンを観光や防災、農業など幅広い分野で活用する連携協定を結んでいる。実験は、笹ヶ峰登山口の駐車場と同ヒュッテを結ぶ往復約９・６