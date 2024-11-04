mshが展開する、アイメイクブランド｢ラブ･ライナー｣では、大粒のラメや繊細なパールが煌めく、ホリデーシーズンにピッタリの新作グリッターマスカラを、11月中旬より数量限定で順次発売いたします。まつげやアイシャドウ、涙袋にまでマルチに使えるアイメイクアイテムが新登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 新作のグリッターマスカラが登場 人気のアイメイクブランド｢ラブ･