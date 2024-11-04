◇東京六大学野球秋季リーグ戦明大―法大（2024年11月4日神宮）楽天からドラフト1位指名を受けた明大・宗山塁主将（4年）は「3番・遊撃」で出場。初回は法大先発の左腕・野崎と対戦し、スライダーを逆方向の三遊間に運ぶ左前打を放った。さらに1点を追う4回の第2打席では右中間フェンス直撃の適時二塁打を放ち、同点に追いついた。カーブを強振した打球は放物線を描きグングンと伸びた。これで今季は20安打目でリーグ