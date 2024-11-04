◇秋季高校野球近畿大会決勝東洋大姫路5―1智弁和歌山（2024年11月4日ほっと神戸）東洋大姫路が智弁和歌山との決勝を5―1で制した。07年以来17年ぶりの優勝で、明治神宮野球大会（11月20〜25日）の出場権を得た。兵庫県勢の優勝は、09年神戸国際大付以来15年ぶりとなった。プロ注目の最速147キロ右腕・阪下漣（2年）が好投で優勝に導いた。4回2死一、三塁からの適時内野安打が今大会初失点。打線の援護を受けて軽快に凡