◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽法大−明大（４日・神宮）１０月２４日のドラフト会議において、１位指名で５球団競合の末、楽天が交渉権を獲得した明大の宗山塁遊撃手（４年＝広陵）が、早大・岡田彰布（前阪神監督）を超えるリーグ歴代単独７位の通算１１８安打をマークした。初回２死から逆方向の左前に鋭い打球を飛ばすと、１点を追う４回無死一塁では、右翼フェンス直撃の同点二塁打。歴代６位の慶大・高橋由