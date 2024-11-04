◆秋季近畿地区大会▽決勝東洋大姫路５―１智弁和歌山（４日・ほっともっとフィールド神戸）東洋大姫路（兵庫１位）が智弁和歌山（和歌山１位）を破り、２００７年以来、１７年ぶり４度目の優勝を決めた。３回１死二塁で３番・見村昊成右翼手（２年）の中越え二塁打などで４点を先制。直後の攻撃で１点を返されたが、４回に１死一、三塁と再び好機を作り、５番・高畑知季遊撃手（２年）のスクイズで１点を追加した。投げて