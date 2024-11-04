プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（31＝大橋）が4日、サウジアラビア・リヤドで同国政府主導のエンターテイメントイベント『リヤド・シーズン』と総額30億円（推定）のスポンサー契約を締結した。モンスターが前代未聞の歴史的な契約を勝ち取った。2日深夜にプライベートジェットで現地入りした井上はこの日、所属ジムの大橋秀行会長（59）とサウジアラビア娯楽総局トゥルキ・アル＝シェイク長官