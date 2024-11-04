【ジャカルタ時事】インドネシア海軍は４日、東ジャワ州スラバヤ沖でロシア海軍との合同軍事演習を開始した。２国間での演習は初めて。インドネシアでは１０月２０日にプラボウォ大統領が就任したばかりで、同国は全方位外交路線を維持しながらも、ロシアとの関係を強化していく可能性がある。演習はスラバヤ沖のジャワ海で８日まで行われる。ロシア海軍は水上艦艇４隻と潜水艦２隻を派遣。インドネシア海軍からも艦艇２隻とヘ