日本の新たな主力ロケット「H3」4号機が、4度の延期を経ておよそ2時間後に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられます。「H3」4号機はきょう未明、種子島宇宙センターの組み立て棟から発射地点に移され、このあと午後3時48分に打ち上げられます。今回の4号機は、部品交換や点検、天候不良などのため4度打ち上げが延期されました。ロケットには、自衛隊の作戦部隊に必要な情報支援などの通信に役立てられる防衛通信衛星「き