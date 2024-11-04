卓球日本男子のエースで世界ランク8位の張本智和（21）は、3日にドイツのフランクフルトで行われたチャンピオンズ・フランクフルトのシングルス1回戦で、同21位のナイジェリアのカドリ・アルナ（36）に2-3で敗れた。テレ東スポーツによると、世界の精鋭32人が集まるグレードの高い大会。アルナはアフリカカップ2024王者で過去の戦績は張本の3勝1敗だが、直近では0-3で張本が敗れていた。中国のSNS・微博（ウェイボー）では、張本の