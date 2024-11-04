【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ソロ5年目から始まる渋谷すばる第三章！ 「先のことは分からないですけど、これからも可愛がってやってください」（渋谷すばる） ソロアーティストとしての活動を重ねてきた渋谷すばるが、ニューアルバム『Lov U』を引っ提げてのライブツアー＜渋谷すばる LIVE TOUR 2024「Lov U」＞が11月3日の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホールを皮切りにス