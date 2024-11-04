【ガストニア（米ノースカロライナ州）＝阿部真司、ワシントン＝池田慶太】５日投開票の米大統領選で、共和党のトランプ前大統領と民主党のハリス副大統領は２日、選挙戦最後の週末を迎えて激戦州・ノースカロライナ州で集会を開いた。最新の世論調査では互角の激戦となっており、両陣営とも追い込みを図った。同州は２０２０年前回選でトランプ氏が僅差で勝利した。トランプ氏は集会で「皆の協力があれば愛する国を取り戻すこ