◇関西地区大学野球選手権佛教大2―0奈良学園大（2024年11月4日大阪市南港中央球場）明治神宮野球大会（11月20日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、敗者復活戦2回戦で佛教大（京滋大学）が勝利。5日の第2代表決定戦に臨む。佛教大は7回無死三塁から喜多智也（4年＝奈良大付）の先制二塁打などで2点を先制。投げては野下陽祐（1年＝彦根総合）から赤木晴哉（3年＝天理）の継投で無失点に抑えた。