気候変動対策における1年で最大の交渉機会となる国連気候変動会議（COP29）が11日からアゼルバイジャンで始まる。交渉の土台となる科学的知見を提供する国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）のジム・スキー議長が朝日新聞のインタビューに応じた。【画像】米大統領選のトランプ候補についても語ったスキー議長昨年のCOP28では、合意文書に「化石燃料の段階的廃止（phaseout）」という強い文言を入れるよう島国などが求