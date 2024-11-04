[11.4 J2第37節](えがおS)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 田代琉我DF 3 大西遼太郎DF 13 岩下航DF 24 江崎巧朗MF 8 上村周平MF 15 三島頌平MF 19 古長谷千博MF 21 豊田歩FW 9 大本祐槻FW 18 石川大地FW 30 東山達稀控えGK 23 佐藤優也DF 2 黒木晃平DF 5 阿部海斗MF 7 竹本雄飛MF 16 松岡瑠夢FW 20 大崎舜FW 48 唐山翔自監督大木武[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 22 小出悠太