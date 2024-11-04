今年9月までに韓国の関税庁が摘発した麻薬の密輸量が600kgに肉薄したことが明らかになった。【注目】「女性一人旅オススメ国TOP5」韓国が除外される特に「自己使用」の目的での国際郵便による持ち込みが大幅に増加していると分析されている。11月4日、関税庁によると、今年1月から9月までの国境段階で摘発された麻薬は計623件、574kgだった。これは1900万人が同時に投薬できる量に相当する。第3四半期までの摘発量を見ると、2022年