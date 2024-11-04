■TWICEモモ、黒髪からブロンドのボブにヘアチェンジしてから初めてのファッション撮影！ TWICEモモが、『GINZA』12月号（11月12日発売）の表紙に初登場する。 『GINZA』12月号は“私のウイッシュリスト”特集。気になるあの人がやってみたいことや、トライしてみたい冬のファッション、今、行ってみたい東京の話題のスポットなど、たくさんの“したい”を詰め込んだ。 今回初めて表紙を飾るのは、TWICEのモモ。ホリデー