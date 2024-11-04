神奈川新聞の号外を受け取るベイスターズファンら＝４日午前１０時５分ごろ、ＪＲ関内駅前横浜ＤｅＮＡベイスターズが福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズを制覇して一夜明けた４日、神奈川新聞社は２６年ぶりの日本一を伝える号外を発行し、横浜、桜木町、関内の各駅周辺計５千部を配布した。号外はフルカラーで、４ページ。１面で「ベイ２６年ぶり日本一」を伝え、２・３面の見開きでシリーズＭＶＰに輝いた桑原将志外