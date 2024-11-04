◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽法大−明大（４日・神宮）１０月２４日のドラフト会議で、１位指名にて５球団競合の末、楽天が交渉権を獲得した明大の宗山塁遊撃手（４年＝広陵）が、早大・岡田彰布（前阪神監督）に並ぶリーグ歴代７位の通算１１７安打をマークした。初回２死から逆方向の左前に鋭い打球を飛ばした。◆宗山塁（むねやま・るい）２００３年２月２７日、広島・三次市生まれ。２１歳。広陵では１