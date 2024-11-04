1853年にスイスにて創設し、創業170年を超える老舗ながらもモダンなスタイルで幅広い年代に支持されているティソ。中でも近年のヒットモデルとして知られるのが、ケースとブレスレットが一体型になった、スポーティなスタイリングが特徴の「PRX」コレクションです。多彩なバリエーションが揃うこの人気モデルに、この秋さらに個性豊かなモデルが仲間入り。「ティソ PRX パワーマティック80 40mm カーボン」（15万4000円）は、ケー