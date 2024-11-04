明治安田J3リーグ、ツエーゲン金沢は3日、ホームでいわてグルージャ盛岡と引き分け、プレーオフ進出争いが混戦模様となっています。J2昇格へのプレーオフ進出をめざすツエーゲン金沢は、最下位・岩手との一戦。前半15分には田口が、16分には西谷が次々とシュートを放ちますが、ボールは枠を捉えきれず得点に結び付きません。先手を取ったのは岩手、前半アディショナルタイムにツエーゲンは先制を許します。後半4分、長峰のフリーキ