◇東京六大学野球秋季リーグ戦明大―法大（2024年11月4日神宮）楽天からドラフト1位指名を受けた明大・宗山塁主将（4年）は「3番・遊撃」で出場。初回は法大先発の左腕・野崎と対戦し、スライダーを逆方向の三遊間に運ぶ左前打を放った。今季は19安打目でリーグ通算は117安打となり、早大・岡田彰布に並んだ。この試合でもう2安打を放てば、慶大・高橋由伸の持つ119安打となる。宗山は東京六大学野球屈指のアベレージ