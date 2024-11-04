スーパーカーワールドは200mphから250mphへと膨脹し、その勢いは留まることを知らない。【画像】超弩級！ブガッティ・ヴェイロン16.4、ヴェイロン・スーパースポーツ、シロンスーパースポーツ300＋、マクラーレンF1、ケーニグセグ・アゲーラRS、SSCアルティメット・エアロTT（写真6点）世間では、市販車で250mph（402km/h）の壁を超えたのはブガッティ・ヴェイロンだと思われている。イギリスBBCの著名自動車番組『TOP GEAR』で番