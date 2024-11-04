自動車メーカーの奇瑞控股集団、１０月の販売台数３５・９％増安徽省蕪湖市にある中国の自動車メーカー、奇瑞汽車の新エネルギー第2期工場で働く従業員。（蕪湖＝新華社記者/曹力）【新華社合肥11月4日】中国の自動車メーカー、奇瑞汽車を傘下に持つ奇瑞控股集団（チェリー・ホールディング・グループ）が1日に発表した10月の新車販売台数は前年同月比35.9％増の27万2155台、うち輸出が18.8％増の11万1922台、新エネルギー車（NE