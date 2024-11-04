『ゴジラ-1.0』が地上波放送され、新作映画の制作が発表された「ゴジラ」シリーズ。その第1作でゴジラを制した超兵器「オキシジェンデストロイヤー」がぬいぐるみで登場する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」でショップを展開する『e-BANPRESTO（イーバンプレスト）』にて、「東宝怪獣シリーズ オキシジェン・デストロイヤー ぬいぐるみ」の予約受け付けが2024年11月3日（日）12時より開始された。＞