“闇バイト”強盗に関わった疑いで、リクルーター役や現金の回収役が相次いで逮捕されていますが、事件は3日にも発生しました。【画像】強盗の実行、カネの回収、人材集め…「闇バイト」指示役はどこに■千葉で強盗血の付いた服着用の男逮捕被害者の弟「兄が暴行を受けているようだ」被害者の母親「1人がいきなり入ってきて、息子を殴りだした」3日午前4時半ごろ、千葉県四街道市の住宅で発生した強盗事件。50代の男性が金を