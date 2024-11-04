クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンでは、日本で開発した国産米粉入りミックスを使った新作ドーナツを、2024年11月1日(金)よりクリスピー･クリーム･ドーナツ全店舗にて販売いたしております。定番メニューとして｢黒蜜きなこ｣、期間限定メニューとして｢シュトーレン｣が登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 国産米粉入りのドーナツが定番メニュ