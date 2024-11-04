湘南ベルマーレは４日、DF吉田新の負傷を報告した。吉田は10月23日のトレーニング中に負傷。左ヒラメ筋損傷と診断されている。2023年に立正大学から加入した吉田。プロ2年目の今シーズンは明治安田J1リーグで6試合、YBCルヴァンカップで1試合、天皇杯で1試合に出場していた。CL＆ELを独占生中継！WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる！＞詳しくはこちら