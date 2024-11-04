中日新聞社は４日、同社顧問・名誉会長で中日ドラゴンズ元オーナーの白井文吾（しらい・ぶんご）氏が１０月２９日に老衰のため死去したと発表した。９６歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男、伸明さん。お別れの会は１２月１０日に名古屋市内で開く予定。愛知県田原町（現・田原市）出身。１９４９年に中部日本新聞社（現・中日新聞社）に入社。９７年に社長、２００３年に会長に就任し、２０年から顧問・名誉会長。