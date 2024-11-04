5日に投開票を控えるアメリカ大統領選挙は最後の週末を迎え、ハリス氏とトランプ氏はそれぞれ勝敗を左右する激戦州で支持を呼びかけました。【映像】激戦州で支持を呼びかける両者「私が退任した時、我が国の歴史上、最も安全な国境があったんだ。私はホワイトハウスから去るべきではなかった」（トランプ氏）トランプ氏は最大の激戦州ペンシルベニア州で、2020年の大統領選挙での敗北を認めない姿勢を見せた上で「民主党は選