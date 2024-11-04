11月2日、新潟県長岡市の商業施設で、女性を盗撮しようとカメラを向けたとして35歳の男が現行犯逮捕されました。県迷惑行為等防止条例違反で現行犯逮捕されたのは、見附市に住む自称・派遣社員の男（35）です。男は11月2日午後7時前、長岡市千秋地内の商業施設で、女性を盗撮しようとカメラを向けました。現場を目撃した人から「男が女性のスカート内を盗撮していた」と警察に通報があったことで事件が発覚。警察官が臨場し