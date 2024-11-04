フジテレビ小室瑛莉子アナウンサー（25）が4日、フジテレビ系「めざまし8」（月〜金曜午前8時）に生出演。番組冒頭でMC谷原章介（52）から横浜DeNAベイスターズの日本シリーズの祝福を受けて大喜びした。番組オープニングで谷原から「小室さん、おめでとうございます」と拍手された。小室アナは満面の笑みで「やりました、DeNAベイスターズが日本一になりましたよ」と語った。小室アナは「26年ぶりの日本一ということで、私25歳な