米プロバスケットボールＮＢＡグリズリーズの河村勇輝に対して、米メディアがこれまでの歓迎ムードから一転して批判的な報道が出てきた。グリズリーズは２日（日本時間３日）に行われたセブンティシクサーズ戦で１２４―１０７と快勝。河村は第４クオーター終盤から途中出場して１分２７秒プレーしたが、シュート機会はなく無得点。得意のドリブルは不発で守備面でもボールに触れることができないなど精彩を欠いた。これまで