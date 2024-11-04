ジャーナリストの安藤優子さんが４日に自身のＳＮＳを更新。自身に起こっていた衝撃のトラブルを明かした。インスタグラムに「大変ご無沙汰しています」と書き込んだ安藤さん、続いて「すいません、土曜日の午後からこのインスタグラムのセキュリティ・システムが変更されて､私自身が自分のアカウントに入れないという（笑）非常事態に陥っておりました」と衝撃の事実を告白。４日になってようやく承認されたとのことで、投稿