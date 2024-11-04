秋田朝日放送 秋田県内では夏かぜの一種手足口病の患者数は減少しているもののこの時期としては珍しく患者数の多い状況が続いています。 県によりますと、１０月２７日までの１週間に県内の定点医療機関から報告があった手足口病の患者数は１医療機関あたり４．９１人で前の週より１８％減少しました。保健所別では秋田市、大館、北秋田、能代、由利本荘、大仙に警報が出されています。 県によりますと、手足口病は子ども