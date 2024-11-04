男性と一晩だけの関係になる「ワンナイト」。これを恋愛と呼んでも良いのかは微妙なところですが、そのときの流れや雰囲気にのまれてワンナイトの関係をもったことがある人は少なくないはず。大人の恋なのか、それともたんなる気の迷いだったのか、気になるワンナイト経験者の話をご紹介します。同窓会で意気投合！「中学生の同窓会で、クラスメイトだった男子と少し話したら、たまたま同じ職種で、勤務地も近いことが判明。あまり