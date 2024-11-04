広島西警察署で、強盗殺人未遂の疑いで連行される無職の梶原優星容疑者がカメラに捉えられた。容疑者は80代の夫婦に睡眠薬を飲ませて住宅に放火し、現金約2600万円などを奪ったとみられている。男は、計画的に夫婦に現金を用意させていた可能性があるという。睡眠薬を飲ませて住宅に放火か…各地で強盗事件が相次ぐ中、1日に広島・広島西警察署で撮影されたのは、フードを目深に被った男だ。強盗殺人未遂などの疑いで、無職の梶原